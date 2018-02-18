В Иране разбился самолет с 66 пассажирами

Самолет исчез из экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана.

В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого, по предварительным данным, были 66 человек.

Об этом сообщает Tasnim News Agency‏. Он выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж, расположенный на юго-западе страны.

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Сотрудники службы экстренной помощи полагают, что он разбился в 500 км к югу от Тегерана. Самолет исчез из экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана.

Ранее в Мексике разбился военный вертолет с министром на борту, погибли 13 человек.