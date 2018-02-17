В Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста

Отмечается, что незадолго до смерти журналист жаловался на боли в сердце

В Пхенчхане, в медиа-деревне, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры-2018 сотрудники СМИ, обнаружен мертвым корейский журналист.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию, пишет 112.ua.

Отмечается, что умерший - 55-летний гражданин Кореи, который помогал коллегам из Японии. Его сосед по комнате в медиа-деревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв.

Читайте такжеСборная Финляндии на Олимпийских играх поразила всех методами преодоления стресса (видео)Сообщается, что полиция уже начала расследование причин смерти. Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 проходят с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.