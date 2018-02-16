В Москве замерз насмерть ребенок: воспитатели детсада забыли его на улице – росСМИ

Руководитель детского сада озвучивает иную версию событий: девочке стало плохо, и воспитатели пытались откачать ее самостоятельно.

В городе Московский (Новомосковский административный округ Москвы) сотрудники Следкома РФ выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка.

Читайте такжеВыдвинута официальная версия катастрофы Ан-148 в ПодмосковьеКак сообщает российский новостной Telegram-канал Mash, по имеющимся данным, воспитатели детсада №2120 забыли 3-летнюю девочку на прогулке. О ней вспомнили только через 2 часа. Когда девочку нашли в снегу на улице, она была мертва.

Отмечается, что в 9 утра воспитательница учреждения вывела детей на прогулку. Вскоре они вернулись обратно в группу и отправились на завтрак. И только через некоторое время женщина заметила, что одной из воспитанниц не хватает - пропала 3-летняя Захра Рзаева.

Сотрудники детского сада бросились на улицу искать ребенка. Найти ее удалось только в 11:45 – девочка лежала в снегу за большим сугробом. Ребенок не дышал. Ее отнесли в группу и вызвали скорую, но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть девочки.

На месте работает полиция. По некоторым данным, девочке стало плохо во время прогулки, и она упала. А потом замерзла насмерть, так как слишком долго пролежала одна на холоде.

Руководитель детсада, в свою очередь, выдвинули иную версию событий. По его словам, девочке стало плохо во время прогулки, после чего воспитатели попытались ее самостоятельно откачать. Их усилия, однако, не увенчались успехом, и ребенок скончался.

Напомним, 19 января в российском городе Сосновый Бор под Улан-Удэ произошло нападение на учительницу и детей местной школы. Как сообщалось, атаку устроил "вооруженный топором и ножом" ученик девятого класса этой школы.