С топором и коктейлем молотова: в России произошло второе за неделю нападение на школу

В школе в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ произошло нападение на учительницу и детей.

Атаку устроил "вооруженный топором и ножом" ученик девятого класса этой школы, сообщает РБК со ссылкой на местный телеканал "Тивиком".

Отмечается, что нападавших было двое. Злоумышленники, как уточняет канал, "также использовали коктейль Молотова", из-за чего в образовательном учреждении произошло возгорание. Информацию о пожаре в школе позже подтвердили в республиканском главе МЧС.

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"Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 кв м", - уточнили спасатели, добавив, что "спустя несколько минут пожар был ликвидирован". Из здания школы, по данным представителей ведомства, "были эвакуированы более 500 человек".

В результате нападения пострадали по меньшей мере четыре человека, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Бурятии.

Среди получивших ранения, по информации собеседника агентства, "учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение". "Все они доставлены в медучреждения", - пояснил представитель министерства, добавив, что у всех них диагностированы колото-резаные раны.

Напомним, утром 15 января 2018 года в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.