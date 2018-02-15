Австралийским политикам хотят запретить секс с коллегами из-за скандала

18:31, 15 февраля 2018
Мир
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Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс / фото REUTERS

Джойс, на этой неделе принес телевизионные извинения своей жене и четырем дочерям после внебрачной связи со своей бывшей советницей по СМИ Викки Кэмпион, которая стала причиной окончания его 24-летнего брака. Заместитель премьер-министра, подтвердил, что Кэмпион беременна. Он взял отпуск на неделю и сопротивляется призывам уйти в отставку.

Стремясь поставить точку в этом вопросе, Тернбулл сказал журналистам в четверг, что Джойс причинил «ужасную боль и унижение» своей семье и Кэмпион и сделал «шокирующую ошибку».

Читайте такжеВ Госдепе проведут обязательный тренинг по борьбе с домогательствамиПремьер-министр заявил, что министерский кодекс будет обновлен, чтобы запретить министрам «независимо от того, женаты они или не женаты, вступать в сексуальные отношения со своими сотрудниками».

Как сообщал УНИАН, недавно прогремел секс-скандал, учасниками которой стали представители политической верхушки Кремля. Заместитель премьер-министра РФ Сергей Приходько в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса. Одна их девушек эскорта Рыбка опубликовала книгу о соблазнении миллиардера, в которой якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии.

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Теги: #секс#запрет секса с коллегами