Мир уже не хочет ничего слышать о сирийской войне, а пандемия окончательно отрезала сирийцев от любой помощи.

Нам хватает проблем. Целый год мы теряли: родных, здоровье, работу, сбережения. Планы, путешествия, страсть, радость от школьных достижений детей. Возможность встречаться с друзьями, пойти в театр, на пиво или на танцы. Мы потеряли чувство безопасности, обычный душевный покой.

"Мы боимся думать, что будет через месяц или год. Но никто не осмелился бы предположить, что так теперь будет всегда. Что лучше уже не будет, а только хуже. Что не вернем планов и страсти, наши дети никогда не вернутся в школу, а мы не обнимем больных родителей", - пишет Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеООН: еще 16 странам угрожает голод населенияНикто не верит, что страх за себя и родных, за жизнь и здоровье не только с нами останется навсегда, но и каждый день будет становиться сильнее. Что придет момент, когда мы поймем, что нашему счастью и спокойствию на всегда наступил конец. А у нас нет будущего.

Есть люди, которые тоже долго не могли поверить, что их жизнь закончилась. Что они забудут, как это: хорошо одеться и утром пойти на работу. Приготовить детям завтрак перед школой. Съесть вкусный обед в ресторане и пойти на свидание. Заболеть и просто пойти к врачу. Веселиться с друзьями, искренне улыбаться. Или просто спокойно проспать ночь.

Эти люди долго себя обманывали. Повторяли, что когда-то все кончится. Что они вернутся домой, снова начнут строить планы. Их дети мечтают о хорошем образовании, а не только о том, чтобы научиться просто читать. Вместо того, чтобы сметать снег со своей палатки, они снова сядут в удобное кресло. Люди верили, в жизнь еще что-то для них приготовило кроме страха и боли. Но сегодня они знают, что ошибались.

"Пандемия, которая мучает нас год, отобрала у сирийцев остатки надежды. Богатые страны еще больше закрылась для беженцев, помощь доноров становится меньше, а мы с большим интересом читаем об очередных локдауни в мире вместо того, чтобы следить за наиболее трагической войной нашего времени", - пишет издание.

Читайте такжеForeign Policy: В Сирии против Асада начала воевать его же семьяВ конце концов, мир справится с пандемией. Вакцин от коронавируса становится все больше, так же, как и знаний о болезни. Через считанные месяцы мы вернемся к старой жизни, пойдем снова на работу, в школу, на концерты. Может тогда все вспомнят о Сирии, которая на 10-ю годовщину своей трагедии каждый раз слышит от нас: "Сирия? Сейчас не до нее".

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Перевод: Лесь Дымань