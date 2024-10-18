По его мнению, ядерное оружие гораздо эффективнее, потому что всегда надежнее полагаться на свои собственные силы.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден: ядерное оружие.

"Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, остальные морозятся. Из этой ситуации можно уже сделать выводы. Существование договоренностей абсолютно ничего не значит, они не работают", - написал он.

По его мнению, ядерное оружие гораздо эффективнее, потому что всегда надежнее полагаться на свои собственные силы.

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"Считаю, что после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, мы имеем полное право восстанавливать свой ядерный потенциал", - добавил Жорин.

Возможность восстановления ядрерного арсенала Украиной - мнения

Российская Федерация заинтересована показать, что якобы Украина готова шантажировать своих партнеров тем, что может заняться восстановление ядерного потенциала. Об этом сказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко. По его словам, поэтому и "подсвечивается" тема, что якобы Украина говорит о восстановлении ядерного потенциала.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что на сегодня тема восстановления Украиной ядерного потенциала закрыта.

"Если у нас когда-то, в перспективе, в будущем, не будет другого выхода, тогда это будет рассматриваться как определенная альтернатива. Когда-то в перспективе и при определенных обстоятельствах", - пояснил он.

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