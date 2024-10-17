Военный считает их действия были очень показательными.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Московского патриархата в Украине не должно быть ни в каком виде, как бы "не бесились сторонники этой российской агентурной сети".

"Сегодня в Черкассах сумасшедшие представители русской церкви пытались отбить Свято-Михайловский собор. Устроив настоящую силовую "акцию". Ничего не получилось, но их действия были очень показательными", - написал он.

Жорин напомнил, что Россия годами развивала свое влияние здесь благодаря УПЦ МП.

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"Но мы, как общество, наконец - хоть и для этого понадобилась полномасштабная война - пришли к пониманию, что это все вражеские агенты, которых нужно устранить. Как и все другие пророссийские силы. Единственный вопрос, почему работу силовых органов должны снова выполнять ветераны войны", - добавил военный.

Захват прихожанами УПЦ МП собора в Черкассах

Ночью в Черкассах капеллан Владимир Педько сообщил, что Свято-Михайловский собор переходит к ПЦУ и будет гарнизонным.

Под утро в храм пришли верующие и митрополит УПЦ МП Феодосий. Впоследствии между представителями ПЦУ и прихожанами УПЦ МП возникла драка. Верующие УПЦ МП с митрополитом закрылись в храме и никого туда не пускали. Во время драки в соборе несколько человек получили травмы. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

Позже капеллан Ридный сообщил, что собор удалось освободить от сторонников УПЦ МП. Там впервые прозвучала молитва на украинском языке.

В то же время митрополита Феодосия судят по подозрениям в разжигании межрелигиозной вражды и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации. Также его обвинили в "подрывной деятельности" против Украины.

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