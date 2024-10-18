Он предположил, что в будущем Украина все же может рассматривать это как определенную альтернативу для себя.

На сегодня тема восстановления Украиной ядерного потенциала закрыта.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", отвечая на вопрос о том, почему вообще и почему именно сейчас возникли заявления о якобы восстановлении Украиной ядерного потенциала, и может ли все же идти речь о каких-то реальных вещах.

"Если у нас когда-то, в перспективе, в будущем, не будет другого выхода, тогда это будет рассматриваться как определенная альтернатива. Когда-то в перспективе и при определенных обстоятельствах", - отметил он.

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Так, считает он, по состоянию на сегодня тема об Украине и ядерном оружии возникла по двум причинам. "Реплика президента Зеленского на пресс-конференции и публикация в BILD. Публикацию в BILD опровергли. На данный момент никаких прямых действий по созданию ядерного оружия не ведется. А если что-то и делается, никто об этом сообщать не будет", - отметил эксперт.

Политолог напомнил также, что опровержение информации BILD давало и Министерство иностранных дел Украины. "Поэтому, в принципе, на сегодня можно сказать, что тема закрыта. Но время от времени она будет обсуждаться. Потому что, если у нас не будет другого выхода в перспективе, и будут возможности: организационные, финансовые, технологические... Тогда мы просто вынуждены будем это делать", - высказал мнение Фесенко.

По его словам, заявление о том, что о ядерном оружии речь не идет, опровержение МИДа, связаны с тем, что "некоторые наши партнеры немножко испугались".

Кроме того, на вопрос, играет ли само появление такой темы на руку РФ, эксперт отметил, что некоторые считают, что так и есть. "Россия это может использовать для продолжения и оправдания войны. Но почему возникает эта тема? Здесь же другая логика на самом деле", - отметил он.

Фесенко напомнил, что накануне полномасштабного вторжения РФ Зеленский напоминал о Будапештском меморандуме. "Сейчас эта тема возникает только в этом контексте. Это напоминание для наших партнеров: мы отказались от ядерного оружия, а вы свои гарантии не выполнили. Вот в чем проблема", - сказал эксперт.

В то же время он выразил мнение, что с такими заявлениями нужно быть осторожными, чтобы не давать РФ повода для очередных обвинений и агрессии. "Потому что на нас это не произведет впечатление, а на некоторых наших партнеров, к сожалению, влияет", - отметил Фесенко.

Информация о ядерном оружии в Украине

Журналисты BILD сообщили, что Украина серьезно думает о восстановлении ядерного потенциала. Со ссылкой на украинского чиновника, издание отмечало, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит нескольких недель.

Впоследствии президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и заявил, что Украина никогда не заявляла о желании восстановить ядерный потенциал. По словам президента, Украина сделала ставку на вступление в НАТО как гарантию своей безопасности.

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