Именно Россия заинтересована в "подсветке" такого аспекта в теме гарантий для Украины.

Российская Федерация заинтересована показать, что якобы Украина готова шантажировать своих партнеров тем, что может заняться восстановлением ядерного потенциала.

Об этом сказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Espreso".

По его словам, поэтому и "подсвечивается" тема, что якобы Украина говорит о восстановлении ядерного потенциала.

Видео дня

Варченко отмечает. что президент Украины Владимир Зеленский говорил в Брюсселе 17 октября о гарантиях партнеров перед Украиной по безопасности из-за отказа ее в свое время от ядерного оружия.

Эксперт отмечает, что российские СМИ много работают над тем, чтобы донести до европейских партнеров, что Украина и Россия "один народ", что мы одинаково мыслим и "такие же дикари" как и россияне. По его словам, Россия слишком "подсвечивает" любые вещи, которые позволяют натянуто говорить об этом, в частности, что в России мобилизация в 2022 году состоялась с выстрелами и драками. а теперь проблемы в этом вопросе и в Украине.

"Я бы сейчас остановился в том, чтобы настаивать, что Зеленский сказал, что Украина готова восстановить ядерное оружие. Этого не прозвучало", - подчеркнул Варченко.

По его словам, речь шла о том, что для Украины важно выполнение гарантий, которые давались во время ее отказа от ядерного оружия и эти гарантии взяли на себя 5 государств, подписав Будапештский меморандум в 1994 году.

"Какими мотивами руководствовались тогда подписанты это другое дело, но гарантии они на себя взяли, что Украина не будет подвергнута нападению в обмен на отказ от ядерного оружия", - сказал эксперт.

При этом считает правильным это напоминание для западного мира, для наших партнеров, в разговоре с теми, кто готов играть по российскому сценарию, в том числе с Китаем, который является гарантом по Будапештскому меморандуму. Варченко отмечает, что со стороны Зеленского не было заявлений о какой-то ядерной программе, что мы будем восстанавливать ядерное оружие.

"Это Россия заинтересована в том, чтобы такой акцент стоял, что мы такие же как и Россия, которая осуществляет шантаж ядерным оружием, что якобы Украина готова разрабатывать ядерное оружие и быть там. где Иран, Северная Корея", - подчеркнул Варченко.

Что известно относительно потенциального восстановления ядерного оружия

Как сообщал УНИАН, издание BILD сообщило, что якобы Украина серьезно думает о восстановлении своего ядерного потенциала.

При этом сказано, что 17 октября, в Брюсселе во время заседания Совета ЕС Владимир Зеленский якобы заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

Со ссылкой на анонимного украинского чиновника издание писало, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит буквально несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию, отметив, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие.

По его словам, речь шла о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности. И для Украины это вступление в НАТО на сегодня, а не восстановление ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: