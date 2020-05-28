Business Insider: В США объяснили, когда проведут первый за 30 лет тестовый ядерный взрыв

Чиновник американского департамента обороны заверил, что на подготовку испытаний понадобится несколько месяцев.

Военные США смогут провести ядерные испытания за считанные "месяцы", если президент об этом попросит.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на высокопоставленного чиновника в департаменте обороны США, отвечающего за ядерное оружие. Его комментарий прозвучал спустя несколько дней после появления информации о том, что администрация Дональда Трампа обсуждала проведение первого тестового взрыва за несколько десятилетий.

Однако, Дрю Уолтер, который занимает должность помощника министра обороны США по ядерным вопросам, подчеркнул, что "не было никаких изменений в политике" по отказу от ядерных испытаний.

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В минувшие выходные издание Washington Post сообщило, что в Вашингтоне велось обсуждение на высшем уровне о возможности проведения первых ядерных испытаний с 1992 года. С того времени США полагаются на симуляции и испытания без ядерных зарядов, чтобы оценить состояние и возможности своего ядерного арсенала. Национальная администрация ядерной безопасности, которая входит в структуру Департамента энергетики, сейчас контролирует эти усилия.

Уолтер сказал, что "очень быстрые испытания с ограниченной диагностикой могут быть проведены "за считанные месяцы", если будет приказ президента по техническим или геополитическим причинам.

"Я думаю, это произошло бы относительно быстро", - заверил военный.

Однако, данные, собранные из таких испытаний, были бы минимальными, учитывая быструю подготовку. На организацию полноценного теста, который бы обеспечил большое количество полезной информации, понадобились бы годы. В соответствии с президентским распоряжением за 1993 год, Национальная администрация ядерной безопасности должна быть способной провести ядерные испытания за 24-36 месяцев.

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Однако, "время реакции ядерных испытаний зависит от специфики деталей испытаний". Уолтер добавил, что в случае необходимости, Национальная администрация ядерной безопасности выбрала бы место в штате Невада для проведения тестового взрыва.

Нет никаких юридических препятствий для этого. США формально не ратифицировали Договор о запрещении ядерных испытаний, которая не получила поддержку Сената в 1999 году. Китай тоже подписал, но не ратифицировал документ. Россия его ратифицировала. Но США публично выражают сомнения, что Москва соблюдает взятые на себя обязательств.

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