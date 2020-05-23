Впервые за 30 лет: в США обсудили возможность испытать ядерную бомбу

По утверждению одного из собеседников газеты, ядерные испытания «могут оказаться полезными» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.

Власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Близкие к Администрации президента США Дональда Трампа источники рассказали изданию, что этот вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов национальной безопасности. Собрание состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые проводят Россия и Китай.

По утверждению одного из собеседников газеты, ядерные испытания «могут оказаться полезными» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.

Однако другой источник рассказал, что в итоге было принято решение предпринять ответные меры на угрозы со стороны Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

Как сообщал УНИАН, США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий.

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