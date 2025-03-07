Сообщается, что Европа уже сейчас занимается собственной системой безопасности без США.

Обстановка в мире чуть ли не ежедневно стремительно меняется, поэтому Европа уже сейчас занимается разработкой собственной – независимой от США – системы безопасности. По мнению представителя партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по вопросам обороны Рюдигера Люкассена, к этому, в частности, относится и ядерное перевооружение Германии.

"Германии необходимо собственное ядерное оружие и обязательная военная служба – в том числе для женщин. Для этого Конституция должна быть изменена как можно скорее", – заявил бывший полковник бундесвера, передает Der Spiegel.

Люкассен уточнил, что не утверждает, будто кремлевский диктатор Владимир Путин уже сейчас хочет напасть на Германию, однако такая вероятность все же существует. Это вариант, который "нельзя исключить".

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Поэтому, по его словам, если ядерный щит США исчезнет над Европой, странам на континенте нужно действовать самостоятельно.

"Германия должна быть способна к ядерному сдерживанию – в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности с собственной военной и командной структурой", – подчеркнул он.

Аналогичную позицию выразил депутат Бундестага от AfD Ханнес Гнаук, ранее возглавлявший молодежное крыло партии "Молодая альтернатива" (JA), которое вскоре будет распущено. Однако он также считает, что Германия нуждается в стратегическом партнерстве с Россией, например в торговле или энергетике. По его словам, Россия не является ни другом, ни врагом Германии.

Гнаук также отметил, что если США действительно выйдут из НАТО, Германия должна взять на себя ведущую роль в альянсе.

Другие новости о ядерном оружии Европы

Ранее УНИАН сообщал, что Францию просят поделиться "ядерным зонтиком" от России. Сообщается, что Франция может пойти на этот шаг, но начать по-дружески шантажировать европейские страны взамен. Однако в то же время этот "зонтик" не будет распространяться на Балтийские страны.

Кроме того, Украина может получить ядерное оружие за 1,5-2 года. Это возможно в том случае, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана.

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