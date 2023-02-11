ВСУ данный боеприпас уже изучили.

Еще в начале вторжения России ВСУ затрофеили боеприпасы 3БМ60 "Свинец-2", подтвердил военный обозреватель Александр Коваленко, ссылаясь на фото защитников.

Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" впервые представил в Военном инновационном технополисе "Эра" танковые подкалиберные снаряды "Свинец-2" в 2019 году, отметил Коваленко.

"Бронепробиваемость данных снарядов увеличена более чем на 20% и если штатный выстрел это пробой 230 мм брони, то выстрел "Свинец-2" - 300 мм (под углом 60°). Но стать массовым серийным снарядом "Свинец-2" не смог и представляет собой до сих пор очень редкий, уникальный выстрел в российских войсках", - объясняет эксперт.

Видео дня

Коваленко добавил, что ВСУ данный боеприпас уже изучили, тогда как российские танкисты "на данные снаряды молятся, чтобы их получить".

"Все их (боеприпасов – УНИАН) преимущества и недостатки уже давно известны, со всеми вытекающими", - подытожил Коваленко.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 740 оккупантов, "плюс" 730 тел в течение 9 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: