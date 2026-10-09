ТЦК мобилизовал студента, потому что он 'неправильно' ответил на вопрос: что решил суд

В ТЦК решили, что студент де-факто не учится, а потому, мол, не имеет права на отсрочку.

Мужчину, который учился на дневной форме обучения в колледже, мобилизовали из-за того, что в ТЦК усомнились в его реальной вовлеченности в учебный процесс. После этого мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать это решение, сообщает издание sud.ua.

Истец получал образование по специальности "Отраслевое машиностроение" в Бердянском профессиональном колледже. Данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования подтверждали, что он продолжал обучение без нарушения установленной законом последовательности. Сведения об отсрочке также содержались в военно-учетном документе в приложении "Резерв+".

Однако 25 июля 2026 года комиссия при ТЦК отменила отсрочку. Как пояснял ответчик в суде, в ходе проверки возникли сомнения, действительно ли мужчина учится. В частности, он якобы не смог ответить на вопросы об образовательной программе, учебном плане и специальных дисциплинах.

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В тот же день мужчина прошел ВЛК, был признан годным и мобилизован. На следующий день его зачислили в списки личного состава воинской части.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что оснований для отмены отсрочки не было. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что мужчина был отчислен, переведен на другую форму обучения или иным образом утратил статус обучающегося.

Суд отметил, что ТЦК не имеет полномочий оценивать успеваемость студента или выполнение им учебного плана. "Такие вопросы в соответствии с законами "Об образовании" и "О высшем образовании" относятся к компетенции учебного заведения", – говорится в решении.

Суд также подчеркнул, что неспособность ответить сотрудникам ТЦК на вопросы об обучении сама по себе не является доказательством утраты права на отсрочку. По заключению суда, ее отмена возможна лишь в случае утраты или изменения обстоятельств, послуживших основанием для ее предоставления.

В итоге суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о мобилизации мужчины и направлении его в воинскую часть. Также был отменен приказ командира о зачислении его в списки личного состава.

Кроме того, воинскую часть обязали принять решение об увольнении мужчины с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, сотрудники ТЦК не имеют самостоятельных полномочий останавливать автомобили – это право принадлежит только полиции, СБУ, Нацгвардии и пограничникам. Они могут присутствовать на блокпостах вместе с правоохранителями, проверять военно-учетные документы и вручать повестки.

Мобилизация "с машины" невозможна без прохождения ВЛК и оформления документов, поэтому такие действия считаются незаконными. Если водителя мобилизовали, автомобиль нельзя оставлять на дороге: его необходимо перепарковать, передать ключи родственникам или, при необходимости, эвакуировать на штрафплощадку.

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