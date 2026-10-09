Уиткофф и Кушнер полетят в Москву с 'новыми идеями' по миру в Украине, - Axios

США стремятся добиться дипломатического прорыва до наступления зимы, поэтому в конце октября американские представители могут вновь отправиться в Москву.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют представить новые идеи для выхода из тупика в российско-украинской войне. В конце октября они могут вновь посетить Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщает Axios.

В пятницу, 9 октября, в Майами должны состояться переговоры Уиткоффа и Кушнера с украинской и европейской делегациями. Американские представители планируют представить "новые идеи и предложения", которые помогут преодолеть тупик в переговорах о завершении войны.

По данным Axios, администрация Дональда Трампа стремится добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в США и наступления суровой зимы в Украине.

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Какое прекращение огня предлагают США

Одной из целей переговоров является достижение частичного прекращения огня, которое будет предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и зерновой сектор. Украина уже заявила о готовности к такому шагу, однако Россия пока не демонстрирует значительного желания согласиться на это предложение.

"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения", – отметил американский источник.

В четверг, 8 октября, Уиткофф и Кушнер встретились с Дональдом Трампом. Они представили ему последнее американское предложение и получили его оценку накануне переговоров в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня.

Среди вопросов, которые планируется обсудить, – гарантии безопасности для Украины, план послевоенного восстановления и другие аспекты войны.

Что может подтолкнуть Путина к переговорам

Украинский чиновник в комментарии Axios отметил, что, несмотря на скептицизм в Киеве, на позицию Москвы могут повлиять два фактора: приближение промежуточных выборов в США и заинтересованность России в отмене санкций.

По мнению собеседника издания, это может побудить Путина согласиться на определенный формат прекращения огня. В то же время конкретных договоренностей о прекращении боевых действий пока не объявлялось.

По информации Axios, в конце октября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров с российским руководством.

Что известно о переговорах в Майами

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что 9 и 10 октября в Майами состоятся переговоры украинской и американской делегаций. Украинская сторона планирует призвать США усилить давление на Москву.

Также на встречах должны обсудить активизацию дипломатических усилий и возможность подготовки трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

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