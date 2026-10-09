Россия ударила КАБом вблизи многоэтажки в Запорожье: есть погибший и раненые

В результате российского удара управляемой авиабомбой был поврежден жилой многоэтажный дом, а также загорелись автомобили.

Ночью 9 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой вблизи многоэтажного жилого дома в Запорожье. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Сначала чиновник сообщил об одном раненом. Впоследствии он уточнил, что в результате вражеской атаки погиб мужчина, а двое людей получили ранения.

Около пяти часов утра Воздушные силы ВСУ предупреждали о запусках российских управляемых авиабомб в направлении Запорожья.

Видео дня

На видео, распространенных в сети, видно сильно поврежденный жилой многоэтажный дом и горящие рядом с ним легковые автомобили.

Обновлено в 6:49. Погиб 50-летний мужчина. Ранений получили женщина и мужчина - они имеют легкую степень тяжести. Таковы последствия вражеской атаки по Запорожью, уточнил глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, россияне ударили вблизи нескольких многоэтажек. Повреждены фасады и окна. Загорелись автомобили. Пострадавшим оказывают помощь.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, под Киевом российский дрон упал на территорию школы возле ЖК "Петровский квартал". Также повреждено остекление многоэтажных домов. О пострадавших в данном инциденте не сообщается.

Кроме того, российские захватчики не прекращают атаковать Киев. Сегодня, 8 октября, уже известно о трех погибших и раненых. В Голосеевском районе обломки дрона упали на открытой территории. В связи с этим были вызваны медики. Пострадали 11 жителей города. 9 раненых медики госпитализировали.

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