Российский 'Шахед' атаковал Ивано-Франковск: есть жертва

В результате атаки российского беспилотника на Ивано-Франковск погиб сторож хозяйственной постройки.

В ночь на 9 октября российские войска атаковали Ивано-Франковск с помощью беспилотника. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили российский дрон, однако его обломки повредили хозяйственное здание. В результате падения осколков на месте вспыхнул пожар, о чем ранее сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Марцинкив уточнил, что в результате атаки погиб мужчина, работавший сторожем этого здания. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Мэр призвал жителей Ивано-Франковска не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение ночи.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой вблизи многоэтажного жилого дома в Запорожье.

На видео, распространенных в сети, видно сильно поврежденный жилой многоэтажный дом и горящие рядом с ним легковые автомобили. Погиб 50-летний мужчина. Ранения получили женщина и мужчина – их состояние оценивается как легкое.

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