Встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией: в Reuters назвали темы обсуждений

Недавно Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в пятницу в Майами с украинскими представителями, чтобы обсудить новые идеи и попытаться выработать единое предложение по урегулированию войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американский источник, знакомый с планом.

Издание отметило, что в четверг, 8 октября, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт находится в опасном тупике.

Кроме того, как отмечается, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Видео дня

В статье указывается, что Трамп, чьи усилия по урегулированию конфликта пока не увенчались успехом, пытается организовать трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной.

Источник сообщил изданию, что Уиткофф и Кушнер проведут рабочую встречу с украинской стороной, чтобы обсудить "новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать совместно с россиянами и украинцами во время своего недавнего визита в регион".

По словам источника, во встрече примут участие представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США.

Киев будут представлять начальник Генерального штаба Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и главный переговорщик Давид Арахамия.

Переговорщики из США также пригласили советников по вопросам национальной безопасности из Соединенного Королевства, Франции и Германии, а также представителей НАТО и Европейского союза.

По словам источника, ожидается, что они обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного восстановления и другие аспекты конфликта.

Европейцы сообщили США о своём разочаровании высокими расходами на энергоносители и другими серьёзными финансовыми последствиями конфликта.

"Если война не прекратится, зима будет тяжелой. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью разработки единого предложения", – отметил источник.

Переговоры о завершении войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что во время выступления в Балтиморе, штат Мэриленд, глава Белого дома заявил, что война в Украине завершится "достаточно скоро". Он вновь напомнил, что США уже "положили конец восьми войнам". Он назвал "абсурдом" то, что произошло между Украиной и РФ. Президент США вновь подчеркнул, что в войне РФ против Украины гибнет много людей.

Также мы писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина получила предложения о прекращении огня от четырех стран: Индии, Турции, Египта и США. Сибига подчеркнул, что Украина готова к различным форматам перемирия, но только при условии, что прекращение огня будет касаться и энергетики, и Черного моря. По его словам, наиболее широкое предложение поступило от Индии, тогда как идеи Турции и Египта схожи: страны предложили перемирие в Черном море, призванное возобновить экспорт зерновых. Четвертое предложение обсуждали президенты Украины и США во время встречи.

Вас также могут заинтересовать новости: