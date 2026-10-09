Две африканские страны просят Украину выдать своих граждан, завербованных РФ, – Bloomberg

Украина удерживает в качестве военнопленных не менее 213 иностранцев, не считая россиян и северокорейцев.

Африканские страны призывают Украину вернуть их граждан, находящихся в лагерях для военнопленных после того, как они были задержаны во время боевых действий на стороне России, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что правительство Кении ведет переговоры о возвращении пяти пленных. Об этом в четверг, 8 октября, в Найроби сообщил депутатам министр иностранных дел Мусалия Мудавади. Он добавил, что президент Уильям Руто позвонил лидеру Украины Владимиру Зеленскому по этому поводу.

Ранее министерство иностранных дел Ботсваны сообщило агентству, что добивается возвращения одного из своих граждан из украинского лагеря.

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Африканские страны заявили, что некоторых их граждан обманом заставили уехать в Россию, а затем принудили к военной службе. По словам правительств, бойцам обещали работу на гражданских должностях, например, водителями, охранниками или поварами.

Мудавади отметил, что Кения хочет, чтобы этих мужчин признали "жертвами международной торговли людьми", а не военнопленными. По его словам, они "заявляют, что их завербовали под ложными обещаниями трудоустройства".

В то же время правительство Зимбабве в своём заявлении выразило обеспокоенность в связи с обманчивыми практиками трансграничной вербовки.

"К сожалению, некоторых новобранцев отправляют на активные фронты в странах пребывания без какой-либо предварительной военной подготовки", – говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что в заявлении конкретно не упоминаются ни Россия, ни Украина.

В статье упоминается, что, согласно информации, опубликованной на сайте украинским правительством, Россия завербовала более 28 000 иностранных граждан из 135 стран для участия в боевых действиях на своей стороне. Отмечается, что более 5 000 из них уже погибли. Также приводятся данные о том, что украинские силы взяли в плен боевиков из 51 страны.

Издание ознакомилось с документами и утверждает, что Украина удерживает не менее 213 иностранцев, не считая россиян и северокорейцев, в качестве военнопленных. Из них 37 – африканцы.

В статье указывается, что более четырёх с половиной лет конфликта истощили ресурсы России с момента полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года. Москва расширяет поиски новых рекрутов, чтобы избежать очередной непопулярной мобилизации войск в стране.

Россия никогда публично не признавала, что использует иностранцев для ведения боевых действий в Украине, а её официальная позиция заключается в том, что у страны достаточно людских ресурсов для войны.

"С точки зрения наличия военнослужащих у нас здесь нет никаких проблем. Люди добровольно записываются и подписывают контракты", – заявил Путин во Владивостоке 3 сентября, опровергнув предположения о том, что Россия может объявить очередной раунд мобилизации.

Однако, как утверждает Amnesty International, Россия завербовала тысячи иностранцев. Многих из них заманили агенты и рекламные объявления, обещавшие подписные выплаты и трудоустройство на различные должности.

В статье упоминается, что 21 августа правительство Ботсваны сообщило, что предотвратило вербовку восьми своих граждан в ряды российских вооруженных сил в аэропортах страны, Южной Африки и Эфиопии.

Кроме того, в течение последних месяцев в Зимбабве арестовали нескольких человек за попытку вербовки, среди которых – двое россиян. Сейчас они ожидают судебного разбирательства.

Однако, как отмечает издание, шансов на их возвращение домой почти нет, поскольку Украина настаивает на том, что в качестве военнопленных они должны быть обменены на украинцев, удерживаемых Россией.

По словам министра иностранных дел в докладе для парламента, около 84 кенийцев погибли или считаются пропавшими без вести, а еще 34 находятся на лечении в России.

По данным Мудавади, на сегодняшний день домой были репатриированы в общей сложности 62 гражданина Кении, принимавших участие в войне.

РФ вербует иностранцев на войну против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Euronews, в белорусском сегменте интернета в последние месяцы появилось большое количество объявлений, предлагающих гражданам страны возможность заключить контракт с российской армией. Такие объявления распространяются в Telegram-каналах, чатах Viber и на страницах местных форумов. Правозащитная инициатива "Белпол" регулярно приводит примеры объявлений, в которых вербовщики используют белорусские телефонные номера, чтобы вызвать доверие. В издании сообщили, что в таких объявлениях белорусам обещают огромные выплаты, помощь с кредитами, "аннулирование судимостей" и ускоренное получение российского гражданства.

Также мы писали, что правозащитники утверждают: РФ использует обманные, принудительные и эксплуататорские методы для вербовки граждан из стран с низким уровнем дохода, таких как Шри-Ланка, Сьерра-Леоне или Сомали. В украинском плену находятся сотни иностранных граждан, которых Россия отправила на войну. Некоторые из них рассказали правозащитной организации, что российские власти принуждали их вступить в ряды вооруженных сил, когда срок действия их вида на жительство в РФ подходил к концу. В Amnesty International напомнили, что тактика Кремля по вербовке иностранных граждан уже заставила некоторые страны, в частности Кению и Гану, потребовать от России прекратить вербовку их граждан для участия в войне против Украины.

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