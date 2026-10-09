Кремль отреагировал на заявление Рубио о тупике в переговорах по Украине

Там заявили, что не заинтересованы во временных мерах, таких как прекращение огня.

Кремль согласился со словами гоударственного секретаря США Марко Рубио о том, что переговоры об окончании войны РФ против Украины зашли в тупик.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Да, мы с ним согласны", - сказал он на полях встречи лидеров стран бывшего СССР в Туркменистане.

Как передают росСМИ, Песков добавил, что именно дипломаты должны найти пути к миру в Украине.

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"Искусство дипломатии как раз и заключается в том, чтобы найти такой выход, который позволил бы перейти к мирному урегулированию", - высказался Песков.

Также пресс-секретарь снова повторил слова о том, что в Кремле не видят в ближайшей перспективе возможности для проведения трехсторонней встречи с участием Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Он озвучил позицию Кремля о том, что Путин заинтересован только в комплексном решении, а не во временных мерах, таких как ограниченное прекращение огня:

"Мы не сторонники фрагментарного решения, мы выступаем за всеобъемлющее урегулирование, которое обеспечит стабильный мир на долгие годы – на десятилетия".

Мирные переговоры по Украине

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня встретятся в Майами с украинской стороной, чтобы обсудить новые идеи и попытаться выработать единое предложение по завершению войны.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что перспектив для мирного урегулирования путем переговоров нет. Президент заявил, что речь идет не о "тупике", а о нежелании Вашингтона оказать давление на Москву.

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