Мы готовы принять столько украинцев, сколько потребуется, чтобы они были в безопасности, – Санду

Помимо оказания помощи беженцам, Молдова активно содействует обеспечению логистики и экономической устойчивости Украины.

Президент Майя Санду заявила, что Молдова готова принять любое количество украинских беженцев этой зимой, чтобы гарантировать им безопасность. Об этом говорится в ее заявлении, сделанном во время выступления на Молдавском форуме безопасности, которое опубликовано на сайте.

Санду подчеркнула, что Молдова продолжает поддерживать Украину и остается ее надежным партнером.

Она привела данные, что с начала полномасштабного вторжения в Молдову прибыло более миллиона граждан Украины, из которых около 100 тысяч нашли в стране свой дом.

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Отмечается, что правительство Молдовы готовится предоставлять убежище и в дальнейшем, если зимний период будет сложным.

"Если эта зима в Украине окажется такой же тяжелой, как все ожидают, мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, чтобы они были в безопасности", – заверила Санду.

Указывается, что помимо помощи беженцам, Молдова активно содействует логистике и экономической устойчивости Украины.

В частности, Кишинев предоставил железнодорожные и автомобильные маршруты для украинского экспорта после блокирования Черного моря, обеспечивает транзит газа через свою территорию благодаря "Вертикальному коридору", снизил транзитные сборы как для зерна, так и для топлива.

По словам Санду, безопасность Молдовы напрямую связана с безопасностью Украины. Сейчас столица этой страны сталкивается с ростом гибридных угроз и регулярными нарушениями своего воздушного пространства.

Приводятся данные, что только за последнюю неделю было зафиксировано 9 нарушений границы российскими беспилотниками, а в сентябре их количество превысило 20.

В заявлении подчеркивается, что обломки беспилотников уже приводили к жертвам на пограничных пунктах, а удары по украинской инфраструктуре наносили ущерб водоснабжению и электросетям Молдовы.

В то же время Россия ведет когнитивную войну через анонимные Telegram-каналы. Она пытается запугать граждан и подорвать доверие к государственным институтам. В частности, в этих сообщениях говорится, что опасность заключается в оказании помощи Украине и якобы в том, что армия Молдовы готовится к чужой войне.

"Молдова остается частью "Коалиции желающих" и поддерживает создание Специального трибунала для расследования преступления агрессии РФ", – говорится в заявлении.

Кроме того, правительство страны строго следит за тем, чтобы ее территория не использовалась для обхода международных санкций против России.

По мнению Санду, самой надежной гарантией безопасности для региона является членство Молдовы в Европейском союзе, а устойчивость Украины – это ключевая залога мира на всем континенте.

Атаки РФ на Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович высказал мнение, что, хотя киевляне очень недовольны постоянными российскими атаками, это не свидетельствует об их массовом отъезде из города. В то же время социолог отметил, что ситуация в Киеве сейчас характеризуется большим количеством воздушных угроз и постоянными обстрелами. Он считает, что на сегодняшний день эти угрозы несколько поутихли по сравнению с тем, что происходило в конце августа – начале сентября и в течение сентября. Антипович предположил, что покинуть Киев могут те, у кого есть такая возможность как с точки зрения финансового обеспечения, так и в плане удаленной работы.

Также мы писали, что за последние три дня Россия шесть раз атаковала мосты в Киеве. Сооружения все еще стоят, но повреждения и угроза новых атак заставили местные власти ограничить или остановить движение на пяти из шести автомобильных мостов столицы. В NYT отметили, что это серьезно нарушило повседневную жизнь крупнейшего города Украины. Многие жители Киева ежедневно добираются между преимущественно жилым восточным берегом, где проживает около миллиона человек, и западным берегом, где расположено большинство правительственных учреждений и предприятий. Цель, по словам украинских официальных лиц и военных экспертов, заключается в том, чтобы разрушить экономику Украины.

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