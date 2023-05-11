Предатель Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ. В его заявлении нашли интересную деталь.

Просьба экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева о включении его в список на обмен с Россией является свидетельством, что он был вражеским агентом. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Он в этом письме подтверждает, что он был российским агентом, если его туда тянет", - сказал он.

Также он не видит проблемы в том, что свое письмо-просьбу Богуслаев написал на русском языке.

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"Для таких, как Богуслаев, русский язык был родным. Сейчас кое-кто начинает рассказывать, что нам надо возвращать русский язык, что является позором. Я не знаю, как Служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что она должна быть распространена на территории нашей страны после того, как десятки тысяч наших граждан пострадали от войны. Я обратил внимание на другое - что Российская Федерация написано со строчной буквы, это меня радует", - сказал он.

Дело Богуслаева - что известно

Президента компании "Мотор Сич" и экс-нардепа Вячеслава Богуслаева подозревают в работе на РФ, в частности он финансировал"ДНР".

"Радио Свобода" со ссылкой на "Схемы" опубликовало письмо-заявление Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Предатель на русском языке попросил включить его в список "на обмен с Российской Федерацией", добавив, что является пенсионером и инвалидом первой группы.

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