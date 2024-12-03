Америка наконец согласилась предоставить противопехотные мины, и M131 MOPMS является частью этого решения.

США объявили о новом пакете оружия для Украины, который в частности будет включать противопехотные мины ADAM, а также довольно специфические системы дистанционного минирования M131 Modular Pack Mine System (MOPMS). Военно-аналитический портал Defense Express раскрыл, чем интересны эти системы.

Комплексы M131 MOPMS поступили на вооружение армии США с начала 1980-х годов. Их первое боевое применение произошло во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году против Ирака.

Если говорить простыми словами, то MOPMS представляет собой "чемодан" 70 на 50 сантиметров и весом 55 килограммов. Внутри содержатся семь кассет, по три мины в каждой (всего 21 мина). Комплект насчитывает 17 противотанковых мин M78 с магнитным датчиком (масса кумулятивного заряда 585 граммов) и четыре противопехотные мины M77 (410 граммов взрывчатки).

Все эти мины отстреливаются из контейнера одним залпом на расстояние 35 метров. Залп одного контейнера M131 MOPMS создает минное заграждение шириной 70 метров и глубиной 35 метров. Стандартная настройка самоликвидатора - 4 часа после постановки мины.

M131 MOPMS можно использовать и как основное средство дистанционной постановки мин, и вспомогательное в связке с другими имеющимися средствами.

Новое оружие в ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине представили новейший беспилотный комплекс, который состоит из разведывательного дрона "Шарк" и ударного беспилотника RAM-2X. Эксперты сравнивают новый дрон с американским барражирующим боеприпасом Switchblade или российским "Ланцетом".

Также мы рассказывали, что в следующем году в Украине резко возрастет использование наземных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом. Кроме того Украина уже активно использует дроны-обманки и иногда запускает больше ударных беспилотников за одну ночь, чем Россия.

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