США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 725 миллионов долларов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он будет включать боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты для Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие.
В Пентагоне подтвердили выделение нового пакета помощи. Как сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш в X, в пакет входят:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для противодействия беспилотникам;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- беспилотники;
- противопехотные мины;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- ракеты TOW;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и тому подобное.
Отмечается, вооружение предоставляют со складов США по программе президентских полномочий (PDA).
Помощь Украине от США - детали
Администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о передаче Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, однако внутри страны переживают из-за того, что такое решение может уменьшить американские запасы и забрать ресурсы из других горячих точек. Об этом сообщили официальные лица для издания The Washington Post.
В WP отмечают, что такая инициатива была предложена из-за опасений союзников Украины о том, что после вступления в должность нового президента Дональда Трампа состоятся резкие изменения в политике относительно войны в Украине.