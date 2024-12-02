Вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 725 миллионов долларов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он будет включать боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты для Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие.

В Пентагоне подтвердили выделение нового пакета помощи. Как сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш в X, в пакет входят:

ракеты Stinger;

боеприпасы для противодействия беспилотникам;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

беспилотники;

противопехотные мины;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

стрелковое оружие и боеприпасы;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и тому подобное.

Отмечается, вооружение предоставляют со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

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Помощь Украине от США - детали

Администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о передаче Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, однако внутри страны переживают из-за того, что такое решение может уменьшить американские запасы и забрать ресурсы из других горячих точек. Об этом сообщили официальные лица для издания The Washington Post.

В WP отмечают, что такая инициатива была предложена из-за опасений союзников Украины о том, что после вступления в должность нового президента Дональда Трампа состоятся резкие изменения в политике относительно войны в Украине.

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