США выделили новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов / фото president.gov.ua

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 725 миллионов долларов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он будет включать боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты для Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие. 

В Пентагоне подтвердили выделение нового пакета помощи. Как сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш в X, в пакет входят:

  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для противодействия беспилотникам;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • беспилотники;
  • противопехотные мины;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • ракеты TOW;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и тому подобное.

Отмечается, вооружение предоставляют со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

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Помощь Украине от США - детали

Администрация президента США Джо Байдена пытается договориться о передаче Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, однако внутри страны переживают из-за того, что такое решение может уменьшить американские запасы и забрать ресурсы из других горячих точек. Об этом сообщили официальные лица для издания The Washington Post.

В WP отмечают, что такая инициатива была предложена из-за опасений союзников Украины о том, что после вступления в должность нового президента Дональда Трампа состоятся резкие изменения в политике относительно войны в Украине.

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