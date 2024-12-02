Украина также работает над беспилотниками для перехвата российских "Шахедов".

В следующем году в Украине резко возрастет использование наземных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом. Об этом министр цифровой трансформации Украины Федоров сказал в интервью агентству Reuters.

"В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам понадобятся десятки тысяч", - сказал в Федоров в интервью, добавив, что такие машины уже используются на фронте и в Курской области России.

Федоров говорит, что Украина также использует беспилотники-обманки и иногда запускает больше ударных беспилотников в одну ночь, чем Россия.

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"В какой-то степени используется искусственный интеллект, но более важными вопросами являются связь и способы запуска ударных беспилотников. Россия улучшила мониторинг запусков беспилотников (Украиной), быстро реагирует и нацеливается на места запуска. Эти нюансы требуют постоянного изменения методов запуска и связи", - сказал он.

По его словам, у Украины есть ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км. Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата российских "Шахедов".

"Есть некоторые испытания, которые проводят определенные компании, производящие... самолеты, которые, благодаря специализированному программному обеспечению и радарам, могут поражать "Шахеды", но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", - сказал он.

По его словам, Украина заключила контракт на покупку 1,6 миллиона беспилотников в этом году, из которых 1,3 миллиона уже поставлены, включая недорогие fpv-беспилотники. Украина также использует десятки систем ИИ отечественного производства для своих беспилотников:

"Я думаю, что в следующем году процент автономных беспилотников с целеуказанием значительно увеличится. Возможно, мы увидим первое реальное использование роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны".

Производство дронов в Украине - новости

Издание The Times писало, что в Украине активно разрабатываются новейшие технологии для борьбы с российскими беспилотниками. Среди этих разработок - специальные рюкзаки типа "ежик" и наземные роботы с "купольными щитами", которые способны эффективно нейтрализовать вражеские дроны.

В июне СМИ сообщили, что Украина разрабатывает "рой дронов", который мог бы атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Тогда отмечалось, что подобные БПЛА смогут взаимодействовать друг с другом и "сражаться как одна команда".

В октябре в Украине провели демонстрационные испытания украинских разработок оружия. В частности, семь компаний представили наработки технологии "роя дронов".

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