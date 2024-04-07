Российская армия во время отступления оставила за собой много снарядов, которые разыскивают и используют ВСУ.

Дефицит боеприпасов у украинских Вооруженных сил настолько острый, что поиск остатков российских снарядов на болотах и минных полях становится важным источником снабжения боеприпасов для некоторых подразделений.

Как пишет The Wall street Journal, солдат Макс Полюхович ищущий неиспользованные боеприпасы, которые российские войска оставили во время отступления, стал важным источником снарядов для бригад на восточном фронте. Часть из его находок может быть сразу выпущена украинской артиллерией; часть он перерабатывает в боеприпасы для ударных беспилотников.

По его оценкам, он поставил не менее 14 000 снарядов бригадам на востоке Украины, а также 4 000 боеприпасов для беспилотников, которые сбрасывают на российские войска и транспортные средства.

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Полюхович, известный под прозвищем "Безумный Макс", сосредотачивает свои поиски на территориях, которые Москва оккупировала в начале войны. Только из болот вокруг Изюма на северо-востоке Харьковской области, он нашел 2500 пригодных к использованию снарядов, которые россияне сбросили в воду перед отступлением в сентябре 2022 года.

По его словам, вода не повредила снаряды. Но если он находит на боеприпасе хоть крошечное повреждение, то выбрасывает его, ведь вмятина может изменить траекторию снаряда, поставив артиллерийские команды под угрозу случайного поражения собственных войск.

Офицеры 92-й десантно-штурмовой бригады Украины, которая ведет бои вокруг села Андреевка на востоке страны, заявили, что нехватка артиллерийских снарядов настолько критична, что даже когда беспилотники замечают российские цели, бригада не всегда может их обстрелять.

Они рассказали, что Полюхович передал им более 8 тысяч снарядов, но это не компенсирует недостаток поставок с Запада. Сейчас украинские силы выпускают около 2000 снарядов в день, что намного меньше, чем прошлым летом.

Кроме того, Полюхович находит в основном снаряды калибра 152 мм, которые подходят к артиллерийским пушкам советских времен. Но западная артиллерия использует 155-миллиметровые снаряды, а поставки таких боеприпасов из-за рубежа сократились.

"Проблема в том, что мы имеем втрое больше снарядов 155-го калибра, чем 152-го", - сказал один из бойцов, добавив, что 155-миллиметровые снаряды также были более точными. В результате большинство орудий бригады простаивает.

Снаряды для Украины

На фоне нехватки боеприпасов у Сил обороны Украины и задержки помощи от США европейские партнеры ищут пути помощи. В частности, Чехия заявила о создании инициативы по закупке снарядов для Украины. Участие в ней принимают более 15 стран.

Утверждается, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что снаряды, вероятно, поступят из Южной Кореи, Турции и, возможно, Южной Африки.

Кроме того, Эстония нашла возможность приобрести для украинской армии снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства. Речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РСЗО "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

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