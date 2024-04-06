Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года, отмечает Postimees.

Эстония нашла возможность приобрести для украинской армии снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees. Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РСЗО "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

По словам Певкура, есть четыре основные сферы в вопросе помощи Украине: это боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, и радиоэлектронная борьба.

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"Что касается боеприпасов, то финансирование сейчас вызывает большее беспокойство, а не наличие боеприпасов. Было сказано, что не хватает боеприпасов, но чешская инициатива по приобретению 800 тысяч снарядов свидетельствует о том, что боеприпасы на самом деле есть. Также у Эстонии есть широкий выбор стран, у которых мы могли бы закупить снаряды для Украины. Я заявил об этом вчера на "Рамштайн", что если кто-то готов сделать финансовый вклад, он должен связаться с нами. У нас есть возможность закупить снаряды для Украины, в том числе в большом количестве и быстро", – сказал эстонский министр.

Говоря о сроках, он подчеркнул, что речь идет о доставке в течение двух месяцев. При этом Певкур отметил, что купить эти снаряды можно в основном у неевропейских стран, "но есть и в Европе".

"К сожалению, я не могу сказать точно. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. Существует определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет выкупить их первым", – добавил он.

Снаряды для Украины

На фоне нехватки боеприпасов у Сил обороны Украины западные партнеры ищут пути предоставления помощи. В частности, Чехия заявила о создании инициативы по закупке снарядов для Украины. Участие в ней принимают более 15 стран.

Изначально речь шла о 800 тысячах снарядов, которые можно приобрести в рамках этой инициативы. Однако впоследствии стало известно, что Чехия нашла еще 200 тысяч боеприпасов.

Утверждается, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что снаряды, вероятно, поступят из Южной Кореи, Турции и, возможно, Южной Африки.

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