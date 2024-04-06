Президент Украины заявил, что Украине надо дальнобойное оружие.

У Вооруженных сил Украины нет снарядов для контрнаступательных действий. На отдельных направлениях дефицитные артиллерийские снаряды пытаются перекрыть дронами.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать и оружие поступает. Чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, для всех бригад, которые на самых напряженных направлениях, все честно распределяется", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что в качествем замены дефицитного артиллерийского снаряда используют дроны.

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"Да, это не полноценная альтернатива, но на некоторых направлениях помогает и мы увеличили производство в десятки раз. На сегодня глобально дефицита в этом вопросе я не вижу", - указал глава украинского государства.

При этом он отметил, что Украине не хватает дальнобойных снарядов и вооружения, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам и вертолетам, а также складам и базам.

Война в Украине - снаряд для ВСУ

Bloomberg писал, что Украина и ее союзники проигрывают гонку за боеприпасами, необходимыми для отражения российских атак. Поток западной военной помощи Киеву резко сократился. Некоторые украинские пушки делают лишь один выстрел в день, чтобы сохранить уменьшающиеся запасы боеприпасов.

Однако УНИАН писал, что ситуация начинает меняться - Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

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