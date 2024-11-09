Все эти ракеты будут выгружены со складов американской армии, предполагает Нарожный.

Издание WSJ сообщило, что США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и NASAMS. Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что такое количество ракет – это огромный арсенал для Украины.

"Очевидно, все эти ракеты будут выгружены со складов американской армии. Насколько быстро это может произойти? Я думаю, что это вопрос недель", – сказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, доставка этих ракет – не очень долгий ракет. Нарожный также оценил, на сколько этого арсенала хватит Украине.

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"500 ракет – это просто огромный арсенал для нас. По приблизительной оценке, возможности производства россиян – это примерно две крылатые ракеты в сутки. То есть это на полгода минимум запасы для того, чтобы мы могли сбивать российские ракеты", – констатировал эксперт.

Помощь Украине: другие новости

Издание WSJ пишет, что США ограничивают поставки ATACMS Украине в пользу других союзников. Как отмечается в материале, Штаты рассматривают вариант выкупа оружия у других стран для его передачи Украине. Особенно остро стоит вопрос с ракетами ATACMS, на которые существует очень большой спрос.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила американским подрядчикам обслуживать оружие непосредственно в Украине. Reuters сообщило, что количество этих подрядчиков будет не очень большим. Они будут находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

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