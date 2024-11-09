Эти поставки должны закрыть потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.

США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

По словам одного из чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.

Отмечается, что до выборов США намеревались доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю. Теперь же администрация Байдена намерена передать Киеву как можно больше военной помощи до января, надеясь таким образом обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону.

Видео дня

Издание отмечает, что сейчас остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву.

Помощь Украине от США

Ранее издание Politico сообщило, что Байден может передать Украине 6 млрд долларов, которые остались из выделенного пакета помощи. Отмечается, что он планирует успеть это сделать до момента инаугурации Дональда Трампа.

1 ноября США объявили об очередном пакете помощи Украине на $425 миллионов. В пакет вошли бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, противотанковые системы Javelin, артиллерийские боеприпасы и многое другое.

Вас также могут заинтересовать новости: