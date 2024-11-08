Оценивается, что американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен.

В свои последние месяцы администрация президента Джо Байдена решила разрешить американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта оружия, предоставленного Пентагоном, сообщили Reuters официальные лица США.

Отмечается, что это является существенным изменением политики, направленным на помощь Киеву в борьбе с Россией.

Официальный представитель США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что подрядчики будут немногочисленны и будут находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

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Они помогут гарантировать, что предоставленное США оборудование "можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и обеспечить его обслуживание по мере необходимости", сказал официальный представитель.

Ограничения в прошлом иногда замедляли ремонт и становились все более сложными, поскольку США поставляли Киеву более сложные системы, такие как истребители F-16 и системы ПВО Patriot, говорят чиновники.

CNN добавляет, что к системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Много оборудования Украиной не используется, поскольку оно повреждено, сказал второй американский чиновник. Журналисты отмечают:

"Этот шаг является последним смягчением ограничений администрацией Байдена, которая стремилась помочь Украине защитить себя от вторжения Москвы 2,5-летней давности, не вступая напрямую в конфликт с ядерной Россией".

Третий американский чиновник сказал, что это решение подтолкнет Пентагон к действиям Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию, у которых уже есть американские подрядчики на Украине.

Чиновник добавил, что никакие американские войска не потребуются для защиты подрядчиков на Украине, и что такие вопросы, как безопасность и снижение рисков, будут ответственностью тех компаний, которые заключают контракты с Пентагоном.

Некоторые американские оборонные подрядчики уже отправлялись на Украину в небольшом количестве в прошлом, обслуживая оружие, которое не поставлялось Пентагоном, сказал чиновник.

Учитывая, что уже есть "широкий спектр американских компаний", у которых есть персонал в Украине, выполняющий контракты для украинского правительства, существенного увеличения числа сотрудников американских компаний, работающих на местах, не будет, сказал первый чиновник.

Война в Украине - ситуация на фронте

Войска Москвы занимают около пятой части Украины, и это усиливает давление на Киев, который сталкивается с проблемами развертывания достаточно сильной боевой силы, чтобы противостоять постоянному натиску России, который недавно усилился за счет добавления северокорейских войск.

Украина призвала Запад снять ограничения на использование ракет для атаки в глубине России, что, по словам Киева, необходимо для предотвращения дальних российских атак.

Но администрация Байдена не объявила о каких-либо изменениях в этой политике, которая, по словам чиновников, может быть недостаточной для изменения хода войны, и которая, по словам Москвы, приведет к эскалации конфликта.

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