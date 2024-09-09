Интересно, что в теории украинским дронам хватает дальности, чтобы удивить оккупантов даже в Сирии.

Украинские беспилотники могут наносить удары на расстоянии до 1800 километров. Об этом свидетельствуют не только заявления главы ГУР Кирилла Буданова, но и факты ударов, например, по аэродрому возле Мурманска. Издание Kyivpost попыталось проанализировать, какие важные объекты в России попадают в зону поражения украинских дронов.

Если запускать беспилотники из Харькова, то при ожидаемой дальности в 1800 километров они теоретически могут долететь до Уральских гор, где расположены такие важные промышленные центры как Екатеринбург и Челябинск.

В июле СМИ сообщали о пожаре возле военного завода в Екатеринбурге, а ГУР сообщал о сгоревшем тактическом бомбардировщике Су-34 на российском аэродроме "Шагол" в Челябинске. Однако тогда ГУР не взял на себя ответственность за эти инциденты.

Видео дня

"Теоретически этот радиус охватывал бы большинство - если не все - российские аэродромы, где размещены российские военные самолеты, задействованные против Украины", - пишет издание.

Вероятный диапазон также охватывает авиабазы в дружественной России Сирии, где расположены российские войска.

Что касается аэродрома "Оленья" возле Мурманска, где размещены бомбардировщики дальнего действия, то номинально он лежит за пределами радиуса в 1800 километров. Однако в июле там действительно раздавались взрывы и прилетали дроны, а ГУР утверждал, что тогда удалось поразить там стратегический бомбардировщик ТУ-22М3.

"Если это утверждение правдиво, это, вероятно, означало бы, что радиус действия украинских беспилотников превышает то, что заявил Буданов, или что они потенциально были запущены из-за пределов Украины", - пишет Kyivpost.

Украинская программа беспилотников

Как писал УНИАН, Украина работает над созданием полноценного флота дронов-истребителей, которые смогут противостоять всем типам российских дронов. Так, на фронте уже есть коптеры-перехватчики, которые сбивают российские дроны-разведчики. На подходе перехватчики типа "крыло", которые будут делать это еще лучше. Но главная амбиция - создать дроны, которые смогут охотиться на российские "Шахеды".

Также мы рассказывали, что на фронте россиян начали жарить украинские дроны-"драконы". Это беспилотники, которые заливают российские позиции расплавленным металлом, выжигая окопы, блиндажи и технику.

Вас также могут заинтересовать новости: