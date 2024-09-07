Украина доказала миру, что Черное море не принадлежит России, подчеркнул глава ГУР МО.

Продолжается война в Украине, и беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие украинские специалисты, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.

Об этом сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в Facebook в заметке, посвященной Дню военной разведки. "Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Поскольку вместо того, чтобы защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", - написал он.

Буданов отметил, что в этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, Украина доказала миру, что Черное море не принадлежит России. "Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - только иллюзия контроля. Поскольку, развязав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур - теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", - подчеркнул руководитель ГУР.

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Буданов также отметил, что в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных государства-агрессора, нашли слабые места в связи. Он подчеркнул, что и это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования России, которые сейчас есть в распоряжении украинской военной разведки.

"Построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности. Поэтому расширение сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу - продолжаются", - добавил глава ГУР.

Работа ГУР МО - последние новости

В августе киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.

16 августа Главным управлением разведки Украины был нанесен удар по военному аэродрому "Саваслейка" в РФ. Кирилл Буданов рассказал, что эта атака украинских беспилотников привела к уничтожению перехватчика МиГ-31К Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

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