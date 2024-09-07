Он отметил, что не хотел бы оказаться на месте российских оккупантов, когда на них идет термитный дождь.

ВСУ применяют флот огнедышащих дронов "драконов" в войне против оккупантов, придавая современный вид боеприпасу, который использовали в обеих мировых войнах.

Как пишет CNN, серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Раскаленный микс алюминиевого порошка и оксида железа, называемый термитом, горит при температуре 2200 градусов по Цельсию. Эта смесь быстро сжигает деревья и все вокруг, лишая оккупантов укрытия.

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Создание такого рода страха является основным эффектом украинских термитных дронов, выразил мнение аналитик оборонной промышленности и бывший офицер британской армии Николас Драммонд.

"Это очень отвратительная штука. Использование дрона для его сброса довольно инновационно. Но при таком использовании его эффект будет скорее психологическим, чем физическим", - прокомментировал специалист.

"Украина обладает ограниченными возможностями для создания термитного эффекта, поэтому это нишевая возможность, а не новое основное оружие", - сказал он, добавив, что признает, какой ужас вызывает термит у оккупантов.

"Я бы не хотел оказаться на их месте", - поделился экс-офицер.

По данным Action on Armed Violence (AOAV), британской антивоенной правозащитной группы, ВСУ ранее использовали термит, сбрасываемый с беспилотников, для уничтожения российских танков. Термит сбрасывается "прямо через люки, где сильный жар быстро воспламеняется и уничтожает все внутри", - говорится в отчете AOAV.

"Эта точность в сочетании со способностью беспилотника обходить традиционную оборону делает термитные бомбы высокоэффективным инструментом в современной войне", - говорится в нем.

Издание напомнило, что украинские военные ранее обвияли россиян в использовании зажигательных боеприпасов при атаках на Бахмут в 2023 году. Однако применение этих боеприпасов не привело к быстрой победе оккупантов, и, как считает Драммонд, они не меняют ход боя и для ВСУ. Но зажигательные боеприпасы дают оккупантам еще одну причину бояться украинских беспилотников, сказал он.

"Мы видели случаи, когда российские войска, атакованные несколькими беспилотниками, покидали свои позиции. Чем больше Украина сможет внушить страх перед беспилотниками, тем выше ее шансы на успех", - поделился мнением экс-военный.

Что такое термит

Он был открыт в Германии в 1890-х годах. Термит изначально использовался для сварки железнодорожных путей.

Термит может легко прожечь практически все, включая металл, поэтому от него мало защиты.

Согласно международному праву, термит не запрещено использовать на войне, но его использование против гражданских запрещено из-за ужасных последствий, которые он может иметь для человеческого организма.

В отчете за 2022 год о зажигательном оружии, таком как термит, Human Rights Watch назвала его "печально известным своей ужасающей человеческой ценой", включая нанесение ожогов четвертой или пятой степени.

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