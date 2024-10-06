Еще весной российские дроны-разведчики были постоянной проблемой для ВСУ, на которую не было управы.

Украинские дроны-перехватчики, которые охотятся на российские разведывательные БПЛА, прекратили эру доминирования России в воздушной разведке на российско-украинском фронте. Об этом пишет британское издание The Times.

Отмечается, что еще в начале этого года российские разведывательные беспилотники "Орлан-10", Zala и Supercam постоянно висели над украинскими позициями. Летая на высоте до 5000 м, они были недосягаемыми для украинских средств поражения на земле (если не считать драгоценные и дефицитные зенитные ракеты), а системы РЭБ были не эффективными.

В условиях, когда ВСУ не имели разведывательных дронов такого класса, и не имели эффективных средств противодействия российским дронам, российские беспилотники стали смертоносной проблемой для ВСУ.

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Благодаря такому постоянному мониторингу всей прифронтовой зоны, россияне могли выявлять и безнаказанно уничтожать украинскую военную технику, включая очень ценные образцы. В частности, именно так в марте россияне смогли уничтожить две пусковые установки из состава зенитно-ракетного комплекса Patriot возле Покровска, в более чем 30 км от линии фронта.

Но в июне российские разведывательные беспилотники внезапно потеряли преимущество. Бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ, воюющие на Херсонском направлении, уставшие от постоянного наблюдения за ними с российских беспилотников, нашли способ противодействия. Модифицированный FPV-дрон смог догнать российский беспилотник Zala на высоте в 1300 метров и уничтожить его.

Вскоре этот успешный опыт удалось повторить. Изобретение морпехов привлекло внимание высшего украинского командования, и вскоре этот опыт был распространен на всю линию фронта. Уже через несколько недель российские разведывательные дроны дождем посыпались с неба под ударами украинских дронов-перехватчиков.

"В первые дни этого лета, когда мы впервые работали над тем, как использовать FPV на большой высоте, россияне не могли понять, почему они внезапно теряют так много беспилотников", - вспоминает "Иисус", 36-летний морской пехотинец.

Украинские командиры остаются молчаливыми относительно деталей нового метода, который используют их подразделения пилотов FPV-камикадзе. Но их успех очевиден: по всей линии фронта потери российских дронов-разведчиков выросли в четыре раза, а время пребывания над позициями ВСУ резко сократилось.

Сейчас россияне ищут способы противодействовать украинским дронам-перехватчикам. Прибегают к различным трюкам: увеличение высоты и скорости полета разведчиков, переход к ночным полетам, установка камер заднего обзора, нанесение камуфляжа на дроны и даже нанесение украинских опознавательных знаков на свои дроны (что вообще-то квалифицируется как военное преступление - вероломство).

Но и украинцы продолжают совершенствовать дроны перехватчики. В частности уже научились обнаруживать вражеские дроны по тепловой сигнатуре, что делает возможным охоту на вражеские беспилотники ночью.

"Эта форма войны меняется настолько быстро, что наши собственные конструкции беспилотников меняются каждую неделю. За короткий промежуток времени мы перешли от полного незнания о беспилотниках к использованию беспилотников в качестве минометов, артиллерии, противотанкового оружия. Сейчас мы используем их в этой роли противовоздушной техники, сражаясь с беспилотниками в небе. В одном мы уверены: будущее этой войны за дронами и их пилотами", - говорит морпех "Иисус".

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