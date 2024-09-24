Россияне начали устанавливать на свои БПЛА камеры заднего вида: зачем они нужны

По мнению экспертов, это должно предупредить оператора о приближении зенитного FPV-дрона.

Россияне не только увеличивают производство дронов, они начали устанавливать на свои разведывательные беспилотники камеры заднего обзора. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Фото обломков одного из таких БПЛА выложил в Сеть известный специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш".

"Спасибо ребятам за информацию. Противник для защиты от наших зенитных дронов ставит на БПЛА камеры заднего обзора", - написал он.

Как сообщает в свою очередь Defense Express, от размышлений до реализации концепции прошло около двух недель. Таким образом, россияне научились очень быстро реагировать на новые вызовы со стороны украинских БПЛА.

Эксперты установили, что беспилотник, который можно видеть на фото, скорее всего является дроном типа ZALA 421. Это разведывательный аппарат производства российской компании ZALA Aero Group.

Он получил миниатюрную камеру, которую подключили к кастомному прибору от российского производителя. Так что у оператора появилась возможность принять меры при приближении украинского БПЛА.

Например, российский дрон может попытаться оторваться на скорости (скорость зенитного FPV-дрона очень ограничена). В целом эксперты прогнозируют дальнейший рост количества контрмер. Например, россияне могут начать устанавливать на свои БПЛА небольшие средства РЭБ.

Украинские зенитные дроны - что известно

Напомним, ранее в Сеть выложили видео, на котором можно видеть, как украинский дрон врезается в российский ударный вертолет Ми-28. После этого видео прерывается.

Позже россияне подтвердили, что украинские FPV-дроны стали реальной угрозой и представляют для вертолетов даже большую опасность, чем зенитные ракеты.

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