Эксперты сомневаются в том, что такая "раскраска" может ввести в заблуждение операторов украинских зенитных БПЛА.

Украинские дроны-перехватчики стали большой проблемой для оккупантов, поэтому они начали наносить опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ на собственные дроны-разведчики. Об этом сообщает блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Российских оккупантов настолько достал наш Небесный русорез, что они разрисовали Zala в черный цвет и нанесли украинские желто-синие ливреи", - написал общественный деятель.

Интересно, что на российском беспилотнике были также нарисованы так называемые Balkenkreuz - опознавательные знаки немецких вооруженных сил в годы Второй мировой войны.

По мнению экспертов портала Defense Express, такие меры малоэффективны, ведь спутать ZALA 421 с другими БПЛА довольно трудно из-за его характерной формы. Кроме того, сам алгоритм обнаружения вражеских дронов фактически исключает возможность такой ошибки.

Зенитные дроны - последние новости

Проблема украинских зенитных дронов давно беспокоит российскую сторону. Они представляют угрозу не только для БПЛА. Еще летом в Сеть выложили видео, на котором можно видеть, как украинский дрон таранит вертолет типа Ми-28.

Позже россияне заявили, что для вертолетов такие БПЛА представляют большую угрозу, чем зенитные ракеты.

А недавно стало известно, что россияне начали устанавливать на свои беспилотники камеры заднего обзора. Они должны предупреждать оператора о приближении FPV-дронов.

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