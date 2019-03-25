"Полное и абсолютное оправдание": Трамп прокомментировал расследование Мюллера

Президент США назвал расследование "постыдным".

Президент США Дональд Трамп назвал "постыдным" расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

Об этом он заявил журналистам, передает Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что Мюллер по результатам 22-месячного расследования не обнаружил сговора с Россией или препятствования правосудию.

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"Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание", - написал Трамп в Twitter.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Напомним, Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал вмешательство России в американские президентские выборы и возможный сговор команды Дональда Трампа с Кремлем. В его следственную группу входило более 15 юристов, также в команде работало еще 30 сотрудников.

Группа спецпрокурора изучала попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа или его окружения с Кремлем, а также имела право разбирать любые иные вопросы, возникавшие в процессе расследования.

В ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 лицам, в том числе, шестерым из окружения Трампа.

Среди них - бывший юрист Трампа Майкл Коэн, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн

При этом ни одному из граждан США, которым предъявил обвинения спецпрокурор Мюллер, напрямую не вменяют сговор с Россией во время выборов 2016 года.

Дональд Трамп всегда отрицал какие-либо обвинения в сговоре с Россией.