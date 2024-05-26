Европе не хватает тротила и другого топлива для снарядов и ракет.

Пока Украина испытывает все большее давление на поле боя, Европа отчаянно пытается увеличить свое производство артиллерийских снарядов и ракет. Но наиболее слабым местом является дефицит взрывчатки. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что Европе нужны тонны горючих веществ, чтобы достичь цели производства 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года. Также необходимы дополнительные заряды для метания снарядов на десятки километров.

"Проблема в том, что производители взрывчатки не уверены, что производство можно увеличить, и боятся, что тонкости отрасли помешают росту, необходимому Украине, чтобы оставаться конкурентоспособной на поле боя", - говорится в статье. Видео дня

Авторы утверждают, что окончание холодной войны привело к резкому падению спроса на оружие и заставило многих европейских производителей взрывчатки сократить производство или просто закрыть его.

"Седые инженеры уходят на пенсию, и мало кто из молодых людей хочет работать со взрывчатыми веществами для работы в аспирантуре", - говорит Иоганн Хехерль, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене.

В то же время, как пишет издание, индийские и японские производители взрывчатки "заполняют определенный пробел". При этом некоторые эксперты обеспокоены тем, что взрывчатка из-за рубежа менее качественная и поэтому может повредить оборудование.

"Риторика европейских правительств оптимистична. ... Когда 11 апреля ЕС закладывал первый кирпич для топливного завода Eurenco в Бержераки, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту эффективности "военной экономики" Франции. Завод, по его словам, откроется в рекордно короткие сроки, до 2025 года. Однако, когда начинается летнее наступление России, это недостаточно быстро, чтобы помочь украинцам", - отмечают авторы материала.

Военная помощь Украине - последние новости

Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана". При этом он подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, при этом военная поддержка Штатов останется твердой.

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