Он уточнил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также обучают украинских коллег.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет твердо поддерживать Украину в ее борьбе против Путина, которого он назвал "жестоким тираном".

Байден подчеркнул критическую роль военных США в поддержке Украины, передает Голос Америки. При этом он отметил, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. Я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - заявил Байден. Видео дня

"Сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", добавил президент США.

Он уточнил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также обучают украинских коллег использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams. Также они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами.

Байден напомнил, что предупреждал Путина, который был уверен, что НАТО распадется. "Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - вспомнил Байден.

Помощь США Украине

24 мая стало известно, что пакет военной помощи Украине, объявленный госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Киев, частично пойдет на стимулирование оружейной промышленности Европы, в том числе и самой Украины. Также Блинкен тогда сказал, что выделенная ранее американская военная помощь Украине уже "достигла линии фронта", а новая будет отправлена в сжатые сроки.

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