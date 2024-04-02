Ряд стран объединились, чтобы улучшить снабжение украинской армии.

США принимают меры для удвоения внутреннего производства артиллерийских снарядов для поддержки Украины.

Как пишет Институт изучения войны, в Bloomberg рассказывали о новой договоренности между Штатами и Турцией, которая сейчас на стадии обсуждения. Американцы хотят приобрести турецкую взрывчатку, чтобы увеличить производство американских артиллерийских снарядов.

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех производственных линий металлических деталей 155-мм артиллерийских снарядов в Техасе с турецкими субподрядчиками. При этом один техасский завод должен начать производство в июне 2024 года.

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Как отмечается помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуг Буш заявлял, что армия США стремится удвоить месячное производство 155-мм снарядов с 28 000 снарядов в месяц в октябре 2023 года до примерно 60 000 снарядов в месяц в октябре 2024 года. Однако это при условии предложенных Конгрессом дополнительных ассигнований. Поскольку законопроект принят, теперь это зависит от внутреннего производства взрывчатых материалов в США. Импорт турецкой взрывчатки поможет увеличить производство снарядов.

Европейская и азиатская помощь

По словам аналитиков, партнеры из Европы и Азии продолжают оказывать Украине военную и финансовую помощь, наращивая собственные оборонно-промышленные мощности. В частности, 28 марта Германия объявила о новом пакете помощи Украине, в который входят боеприпасы для танков Leopard, 40-мм и 155-мм артиллерийских боеприпасов и разведывательные беспилотники. Немецкий производитель оружия Rheinmetall заявил, что ЕС выделил ему более 130 миллионов евро для увеличения производства боеприпасов.

Уже 29 марта министр обороны Бельгии Людвин Дедондер объявил об одобрении его страной помощи в объеме 100 млн евро. Эти деньги пойдут на поддержку будущего украинского парка истребителей F-16.

1 апреля стало известно, что Япония выделила Украине $118 млн в рамках проектов Всемирного банка, направленных на восстановление системы здравоохранения и жилищной инфраструктуры. Кроме того, несколько ранее японское правительство смягчило свои правила передачи оборонного оборудования, что позволит экспортировать истребители, которые Япония намерена разработать совместно с Великобританией и Италией и развернуть до 2035 года. Их можно будет экспортировать в третьи страны, но там не должно быть боевых действий.

"Европейские страны продолжают усилия по обеспечению Украины критически важными артиллерийскими боеприпасами, в том числе через инициативу под руководством Чехии по поставкам артиллерийских боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС", - отмечаются аналитики.

28 марта СМИ писали, что инициатива под руководством Чехии заключила контракты на сумму около 1,8 миллиарда евро на один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Мы начнем их получать уже в этом месяце. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также объявил, что Польша "удвоит" свой вклад в инициативу, но не сказал конкретных подробностей.

Еще 10 тысяч артснарядов решила выделить Германия. Руководитель ситуационного центра Минобороны ФРГ по Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин также поддержит чешскую коалицию и закупит 180 тыс. снарядов, которые Украина получит во второй половине 2024 года. Еще 100 тыс. снарядов Германия поставит Украине в конце 2024 года в рамках двустороннего соглашения с неопределенной третьей страной. Неожиданно к закупке боеприпасов присоединилась и Исландия.

Боеприпасы для Украины

Forbes в конце марта анонсировал, что скоро Украина может быть "завалена" боеприпасами, для них готовят лучшую артиллерию. Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

1 апреля стало известно, что Греция планирует предоставить Украине большую партию снарядов, они будут переданы через Чехию.

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