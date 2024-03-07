Это уже второй такой пакет с дронами, который британцы анонсировали с начала года.

Великобритания передаст Украине дополнительно более 10 тысяч дронов общей стоимостью 125 млн фунтов. Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства обороны.

Сообщается, что среди них будет определенное количество FPV-дронов, 1000 дронов-камикадзе другого типа, а также разведывательные и морские беспилотники.

"Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях. Вооруженные силы Украины используют предоставленное Великобританией оружие с беспрецедентным эффектом, что помогло уничтожить почти 30% Черноморского флота России", - заявил министр обороны страны Грант Шаппс.

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Отмечается, что с учетом ранее анонсированных поставок, общие обязательства Великобритании по поставкам беспилотников в Украину уже достигают 325 миллионов фунтов стерлингов.

Западная военная поддержка Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Норвегия выделила $153 миллиона на закупку боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Норвегия поддерживает Украину боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности.

Также мы рассказывали, что Чехия собрала всю сумму для покупки 800 тысяч снарядов для Украины. Президент страны отметил, что последний вклад сделала именно Норвегия.

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