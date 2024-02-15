Общая стоимость поставки составит 200 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания поставит Украине несколько тысяч беспилотников. Как пишет Reuters, об этом заявил министр обороны этой страны Грант Шаппс накануне встреч с союзниками в Брюсселе и Мюнхене.

По его словам, речь идет о пакете военной помощи, в котором Украине предоставят тысячи БПЛА общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США). Пакет Британия готовит совместно с Латвией.

"Вместе [Великобритания и Латвия] дадут Украине возможности, необходимые для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что [президент России Владимир] Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", – заявил Шаппс.

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Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во время нового заседания в формате "Рамштайн" которое состоялось на этой неделе, вопрос передачи Украине самолетов F-16 почти не обсуждали. Как пояснили в Минобороны, причина очень проста: по этой теме все решения уже приняты, обсуждать уже нечего.

Также мы рассказывали, что Украина может получить дальнобойные ракеты от западных партнеров. Этот вопрос на "Рамштайне" как раз обсуждали и, как говорят в Минобороны, партнеры услышали украинскую сторону.

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