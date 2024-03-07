Президент страны отметил, что последнюю сумму внесла Норвегия.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что инициатива по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечена. В покупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов примут участие 18 стран.

По его словам, боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.

"По состоянию на сегодняшнее утро (четверг, 7 марта – УНИАН) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 000 единиц", - цитирует президента Чехии издание ČT24.

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Он отметил, что следующим шагом станет заключение меморандума с чешским правительством и установление взаимных отношений.

"Затем от чешской стороны всем странам-поставщикам будет направлена информация о графике и о том, как мы будем действовать", - указал Павел.

При этом политик не захотел называть суммы, которые внесли отдельные государства.

"Наверное, это было бы несправедливо по отношению к тем странам, которые внесли взносы, если бы мы не обсудили это с ними. Теперь все зависит от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", - добавил чешский лидер.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, сейчас Украине как никогда нужна поддержка.

"Я рад, что мы можем работать с таким количеством партнеров по всему миру, чтобы предоставить необходимую помощь. Я могу гарантировать, что в этом году будут поставлены сотни тысяч боеприпасов", - сказал премьер-министр.

Боеприпасы для Украины - инициатитва Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на дефицит артиллерийских снарядов для Украины.

Инициатива Чехии предусматривает, что группа стран поможет в финансировании поставок Украине боеприпасов за пределами ЕС. Президент страны Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч боеприпасов и готова быть посредником в поставках их для Украины.

Бельгия выделила 200 миллионов евро на эту инициативу, а Норвегия - 153 миллиона долларов.

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