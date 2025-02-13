Две компании хотят соединить ракету с планером, чтобы получить реактивный дрон.

Украина уже имеет собственные реактивные дроны, США хотят не отставать. Две фирмы объединили усилия для разработки беспилотных летательных систем, которые могут летать на гиперзвуковой скорости, то есть в пять раз быстрее звука. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Совместно работать над проектом планируют компании Cummings Aerospace и ATRX. Они хотят совместить высокоскоростную ракету с проверенным планером. Результатом сотрудничества должен стать дрон, который обеспечит военное преимущество армии США и ее союзникам.

За основу будет взято семейство БПЛА Hellhound, созданное фирмой Cummings Aerospace. Hellhound (дословно "Адская гончая") - это универсальный беспилотный летательный аппарат со многими вариантами. Компания недавно испытала его новую версию S3. Во время испытаний он летел со скоростью более 560 км в час на половине газа.

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Компания говорит, что модульная конструкция Hellhound, напечатанная на 3D-принтере, делает его надежным, доступным, смертоносным и дальнобойным инструментом, который можно масштабировать в соответствии с потребностями клиента.

Со своей стороны ATRX использует в совместном проекте свою ракету Air Turbo (ATR). По данным компании, это высокоскоростная воздушно-двигательная система, которая способна летать со скоростью в пять раз выше скорости звука. Разработчик уверяет, что эта ракета потребляет лишь 25% топлива по сравнению с другими подобными ракетами.

Компании заявили, что они "интегрируют двигатель ATR в вариант Hellhound, предназначенный для высокоскоростных полетов, и начнут дозвуковые и сверхзвуковые летные испытания".

"Современное поле боя требует систем, которые способны лететь быстрее и дальше в спорное воздушное пространство", - сказала Шейла Каммингс, генеральный директор Cummings Aerospace. "Это партнерство с ATRX позволит нам разработать БПЛА с приводом ATR, которые смогут предложить обе эти характеристики в одном транспортном средстве по доступной цене".

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Также мы рассказывали, что во Франции обанкротился известный производитель оружия, с которым Киев заключил крупный контракт. Успела ли Украина передать деньги исполнителю, пока не совсем понятно.

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