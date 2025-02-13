Украина уже имеет собственные реактивные дроны, США хотят не отставать. Две фирмы объединили усилия для разработки беспилотных летательных систем, которые могут летать на гиперзвуковой скорости, то есть в пять раз быстрее звука. Об этом пишет издание Interesting Engineering.
Совместно работать над проектом планируют компании Cummings Aerospace и ATRX. Они хотят совместить высокоскоростную ракету с проверенным планером. Результатом сотрудничества должен стать дрон, который обеспечит военное преимущество армии США и ее союзникам.
За основу будет взято семейство БПЛА Hellhound, созданное фирмой Cummings Aerospace. Hellhound (дословно "Адская гончая") - это универсальный беспилотный летательный аппарат со многими вариантами. Компания недавно испытала его новую версию S3. Во время испытаний он летел со скоростью более 560 км в час на половине газа.
Компания говорит, что модульная конструкция Hellhound, напечатанная на 3D-принтере, делает его надежным, доступным, смертоносным и дальнобойным инструментом, который можно масштабировать в соответствии с потребностями клиента.
Со своей стороны ATRX использует в совместном проекте свою ракету Air Turbo (ATR). По данным компании, это высокоскоростная воздушно-двигательная система, которая способна летать со скоростью в пять раз выше скорости звука. Разработчик уверяет, что эта ракета потребляет лишь 25% топлива по сравнению с другими подобными ракетами.
Компании заявили, что они "интегрируют двигатель ATR в вариант Hellhound, предназначенный для высокоскоростных полетов, и начнут дозвуковые и сверхзвуковые летные испытания".
"Современное поле боя требует систем, которые способны лететь быстрее и дальше в спорное воздушное пространство", - сказала Шейла Каммингс, генеральный директор Cummings Aerospace. "Это партнерство с ATRX позволит нам разработать БПЛА с приводом ATR, которые смогут предложить обе эти характеристики в одном транспортном средстве по доступной цене".
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