Вероятно, РБУ-6000 ставят на шасси танков, получивших значительные повреждения башен.

Российские оккупанты "скрестили" реактивную бомбовую установку (РБУ) с танком, создав очередного "бронемонстра". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обнародовал фото разбитой военной техники.

"Это очередной уничтоженный гомункулус в виде шасси Т-72Б и бомбомета РБУ-6000", — пояснил эксперт.

Он поясняет, что РБУ-600 - флотские бомбометы, которые сейчас для оккупантов стали основной кустарной единицей, замещающей дефицитные реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его данным, все более редкой единицей в зоне боевых действий у противника становится "чистокровная" РСЗО – 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч".

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"Вместо них на поток поставлено клепание кустарных реактивных систем, создаваемых путем скрещивания флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000 с шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2", — пояснил обозреватель.

Он отмечает, что бомбометы РБУ-6000 могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг.

Коваленко предполагает, что пусковую установку РБУ-6000 размещают на шасси танков, получивших значительные повреждения башен, которые не подлежат восстановлению. По его мнению, россияне придумали "комбинацию", чтобы уцелевшие шасси не простаивали – с танка демонтируют поврежденную башню, устанавливают пусковую установку РБУ-6000. В результате "эрзац-РСЗО" отправляется в зону боевых действий.

"У меня возникает только вопрос, а как такую боевую единицу идентифицировать? Как уничтоженный недо-танк или как уничтоженное недо-РСЗО?" — написал Коваленко в Telegram.

Российские "бронемонстры"

Как писал УНИАН, за время полномасштабной войны россияне неоднократно демонстрировали на поле боя достижения своей кустарной инженерной мысли. Так, в 2024 году широкую известность приобрели российские танки-"черепахи", защищенные абсурдно огромными противодроновыми экранами и системами РЭБ. Они использовались вместо БМП для доставки штурмовой пехоты поближе к украинским позициям.

Также мы рассказывали, как россияне ставили огромные корабельные пушки на легкие бронетягачи МТ-ЛБ. Получившийся монстр выглядел до невозможности гротескно, хотя о его боевой эффективности почти ничего не известно.