Verney-Carron была известной компанией, которая специализировалась на изготовлении ружей.

Известный в Европе производитель огнестрельного оружия Verney-Carron, с которым Украина подписала многомиллионный контракт, потерпел банкротство. Об этом сообщает французский вещатель BFMTV.

Компанию основал Клод Верней-Каррон еще в 1820 году. Verney-Carron была довольно известной фирмой, которая специализировалась на изготовлении ружей. Среди ранее представленных образцов - штурмовая винтовка VCD15 и снайперская VCD10.

В последние годы компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Так, в 2023 году убытки Verney-Carron составили 4,54 млн евро. В том же году был анонсирован масштабный заказ на винтовки и гранатометы для Украины. Сумма контракта составляла 36 млн евро.

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"Неизвестно, выполнила ли компания контракт с Украиной в полном объеме", - отмечает по этому поводу "Милитарный". Также портал сообщает, что сейчас происходят активные поиски нового акционера.

Стрелковое оружие для нужд Сил обороны

Ранее в Министерстве обороны кодифицировали и разрешили к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Его можно эффективно применять в качестве инструмента борьбы с вражескими FPV-дронами.

Также в прошлом году УНИАН писал, что Канада может передать Украине запрещенное огнестрельное оружие. Как сообщалось, в канадском Федеральном правительстве уже начали работать над планом выкупа запрещенного оружия у частных владельцев.

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