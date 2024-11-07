Польский министр обороны рассказал, как Польша сейчас использует эти самолеты.

Польша не планирует передавать Украине остальные свои истребители МиГ-29, поскольку они нужны для защиты польского неба. Об этом в эфире радио ZET заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что самолеты МиГ-29, о которых просит Украина, "патрулируют польское небо".

"Они служат польским пилотам для совершенствования навыков и своих квалификаций, чтобы они были готовы защищать родину. Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов, которые используются для защиты Польши и патрулирования польского неба", - подчеркнул министр.

Видео дня

На вопрос, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной, польский министр ответил: "Нет".

Вопрос польских МиГов

Как писал УНИАН, в конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Польша нарушила договоренность с НАТО и отказалась передавать Украине свои старые истребители МиГ-29.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей... Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил он на пресс-конференции на Закарпатье.

Также президент возмутился из-за того, что Польша отказалась сбивать российские ракеты, которые летят на большое газохранилище в городе Стрый во Львовской области.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках втянуть Варшаву в войну против РФ. Это, по его мнению, произойдет, если Польша согласится сбивать ракеты и дроны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: