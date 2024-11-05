По его мнению, Украина нечестно ведет себя по отношению к Польше.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот хочет втянуть Варшаву в войну против РФ. Это, по его мнению, произойдет, если Польша согласится сбивать ракеты и дроны РФ.

В эфире Radio Zet раскритиковал Зеленского за последние заявления, как "недостойные политика, который многим обязан Польше". При этом в ответ на вопрос, честно ли Киев ведет себя по отношению к Варшаве, он ответил: "Нет".

"Подаренная техника, граждане, о которых позаботились... Польша большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не травить... Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Зеленский в этих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией", - возмутился Гавковский.

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По его словам, он ожидает, что Зеленский и Украина ценили Польшу как друга, который подал руку в трудные времена, а не критиковали, когда захотели еще больше.

Напряжение между Польшей и Украиной

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, хотя об этом договаривались в июле.

Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла другую причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине покупать вооружение в кредит.

Дополнительным конфликтом является вопрос Волынской трагедии. В прошлом году польский Сейм принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, в котором призывают к "признанию вины". Также поляки просят возобновить эксгумацию.

Сегодня Сикорский резко раскритиковал украинского коллегу Андрея Сибигу. По его словам, глава МИД Украины пообещал до 1 ноября добиться прогресса в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но не сдержал слово.

Министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович резко раскритиковал политику действующего правительства в отношении Украины, назвав ее "политикой гиены". По его словам, то, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма

"Действия гиены могут дать преимущество медведю - давайте надеяться, что нам не придется столкнуться с ним лицом к лицу, и молиться, чтобы другие не применили такую политику к нам", - упрекнул бывший министр.

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